В Волгограде сотрудники полиции задержали гражданина Беларуси, который находился в федеральном розыске. По данным белорусских правоохранителей, мужчина обвиняется в уклонении от уплаты алиментов и ранее уже был судим за такое преступление.

Мужчина приехал в Россию, документов, подтверждающих право на пребывание в стране, у него с собой не было. За нарушение миграционного законодательства ему назначили штраф и административное выдворение.

Судебные приставы Волгоградской области оформили необходимые документы и сопроводили иностранца до пункта пропуска через границу.

Информацию о задержании передали белорусским правоохранителям, которые согласовали дату выдворения.

После прибытия в Беларусь мужчину задержали для проведения дальнейших процессуальных действий.

Ранее в Волгограде осудили врача за липовые инвалидности.