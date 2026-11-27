В Волгограде сотрудники полиции задержали гражданина Беларуси, который находился в федеральном розыске. По данным белорусских правоохранителей, мужчина обвиняется в уклонении от уплаты алиментов и ранее уже был судим за такое преступление.
Мужчина приехал в Россию, документов, подтверждающих право на пребывание в стране, у него с собой не было. За нарушение миграционного законодательства ему назначили штраф и административное выдворение.
Судебные приставы Волгоградской области оформили необходимые документы и сопроводили иностранца до пункта пропуска через границу.
Информацию о задержании передали белорусским правоохранителям, которые согласовали дату выдворения.
После прибытия в Беларусь мужчину задержали для проведения дальнейших процессуальных действий.
Ранее в Волгограде осудили врача за липовые инвалидности.