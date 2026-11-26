В Волгограде заявило о большом открытии популярное арт-пространство «Белая лошадь». Его организаторы простились с посетителями в январе 2026-го, заявив, что в помещении на улице Островского, 5, будут работать новые арендаторы, которые предложили более выгодные условия его собственнику. Однако позже выяснилось, что для волгоградцев по сути ничего не поменялось.

Концерты по-прежнему продолжаются на площадке, и в ближайшие дни здесь будут праздновать 25-летие проекта.

«Рады сообщить о перезапуске „Белой лошади“. Мы будем работать как полноценная концертная площадка. Ждём на нашей сцене музыкантов всех направлений и жанров», — заявляют организаторы.

Концертной частью, как и прежде, будет заниматься Максим Арьков, о чём он сообщил в соцсетях. В числе гостей на празднике ожидаются «Пьяный Пью», «Армада», «Денди-Бойз», Red Apple, «Электричка», Eternal Rake и другие. 18+

Ранее сообщалось, что резиденция Деда Мороза распахнёт двери в Волгограде.