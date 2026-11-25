Сегодня, 25 ноября 2026 года, жители 16-этажного дома на площади Труда, 2А в городе Волжском Волгоградской области пожаловались на непрерывный звук сирены. По словам жильцов, пожарная сигнализация не замолкает с 10 утра, а вместе с ней в доме возникли проблемы с лифтами и отоплением.

В пабликах возмущенные горожане пишут: срабатывание системы привело к отключению лифтов, а отопление, как утверждают жители, перешло в аварийный режим и перестало работать. В доме находится почти 300 квартир.

Жильцы обратились в управляющую компанию «Дом Сервис». По их словам, специалист должен был приехать еще к полудню, однако спустя пять часов после начала неисправности его так и не дождались.

Жители дома намерены писать жалобы в надзорные ведомства и губернатору Волгоградской области.

Ранее сообщалось о возможном ограничении подчаи воды и света в школы и больницы региона.