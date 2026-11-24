С 4 декабря в Волгоградской области вводятся новые штрафы за парковку на грунтовке. Постановление о поправках в статье 8.7.7 регионального КоАП опубликовано на портале администрации 24 ноября и вступает в силу через 10 дней.

Новые поправки устанавливают административную ответственность за стоянку автомобилей на участках без твердого покрытия. К таковым относится любая поверхность – грунт, песок и т.п. в зонах мало- и среднеэтажной застройки. Наказание за такое нарушение для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц в разы больше – 150-300 тысяч. При этом, если нарушение зафиксируют камеры наблюдения, то штрафовать нарушителей будут по нижней границе – на три тысячи физлиц и на 150 тысяч юридических лиц.