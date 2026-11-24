Сложная ситуация 34-летнего волгоградца Виктора началась еще во время службы в зоне СВО. В 2025 году мужчина приехал в отпуск и узнал, что мать его 10-летней дочери тяжело больна. По словам самого Виктора, в положенный срок он не вернулся в часть, поскольку девочка осталась фактически без другого родителя.

Вскоре мать ребенка умерла в больнице. Мужчина решил остаться с дочерью и, как утверждает его адвокат, направил рапорт с просьбой досрочно уволить его со службы, поскольку он является единственным родителем. Однако военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части на срок более месяца.

Волгоградский гарнизонный военный суд назначил Виктору пять лет условно по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Защита считает такой исход не самым благоприятным именно из-за последствий условного наказания.

Как объяснил v1.ru адвокат Евгений Дереза, после вступления приговора в силу мужчина формально останется военнослужащим и через 15 дней может быть направлен обратно на службу. В таком случае 10-летняя дочь останется без отца.

Защита просила отсрочить исполнение наказания до достижения девочкой 14 лет. По словам адвоката, если за этот период мужчина не нарушит закон, он сможет полностью освободиться от наказания.

Сторона защиты уже готовит апелляцию на приговор.

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд закрыл благотворительный фонд Елены Исинбаевой.