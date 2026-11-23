В Новоаннинском районе Волгоградской области проводили в последний путь еще одного бойца, погибшего в зоне СВО. В администрации района рассказали, что Виталий Ворвулев родился 26 ноября 1985 года. В феврале 2026 года он заключил контракт на прохождение военной службы.

Он погиб при выполнении поставленных задач мужчина проявил стойкость и мужество. Его характеризуют как хорошего товарища и настоящего друга, заботливого отца и сына.

У погибшего военнослужащего остались сын и мама. Администрация района выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Ранее в Волгограде установили памятную доску в честь погибшего на СВО земляка.