Волгоградцев с 23 ноября ждут затяжные дожди, которые к четвергу 26-ого сменятся резким похолоданием и мокрым снегом — столбики термометров при этом опустятся с плюс девяти до нуля градусов.

Начало рабочей недели, 23 ноября, окажется самым теплым, но промозглым. Ночью ожидается около −1°C, а днем воздух прогреется до +8°C. Небо затянут тучи, утром пойдёт дождь. Ветер будет разгоняться до 8 метров в секунду, — сообщают синоптики gismeteo.

Во вторник, 24 ноября, характер погоды существенно не изменится. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +3°C, а в дневные часы температура поднимется до +9°C. Однако дождь не прекратится, а ветер останется таким же ощутимым — с порывами до 10 метров в секунду.

В середине недели, 25 ноября, в Волгограде сохранятся остатки тепла. Ночью и днем температура будет колебаться в районе от +1 до +3°C. Ожидается мокрый снег, который местами может переходить в дождь. Ветер останется прежним — его порывы достигнут 10 метров в секунду.

Завершится прогнозируемый период окончательным похолоданием. В четверг, 26 ноября, на протяжении всех суток термометры будут держаться от −1°C до 0°C. Осадки окончательно сменятся мокрым снегом, а порывистый ветер усилится до 13 метров в секунду.

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