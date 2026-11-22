Жителям Волгоградской области предстоит долго ждать Светлого Христова Воскресенья, в 2027 году Пасха выпадает на позднее 2 мая — это одна из самых поздних дат, на которые может прийтись праздник.

Такая «плавающая» дата связана с тем, что праздник не привязан к конкретному числу. Его вычисляют по лунному календарю: Пасха всегда приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, следующего за днем равноденствия. Русская православная церковь для этих расчетов использует особые пасхалии, напоминает РИАЦ.

Но прежде чем наступит главное торжество, верующим предстоит долгая подготовка. Великий пост в 2027 году стартует 15 марта. А за неделю до Пасхи, 25 апреля, волгоградцы отметят Вербное воскресенье.

Ранее «АиФ-Волгоград» напомнил, что жителей ждут три выходных подряд на 1 Мая и Пасху.