В управлении МВД России по Волгоградской области сообщили о произошедшеих ДТП 20 ноября 2026 года.

В Камышине 45-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ» сбил 22-летнего молодого человека на нерегулируемом переходе возле дома № 23/1. Авария произошла в 06:50. Пострадавшего увезли в больницу.

В Волжском неизвестный водитель на неизвестной машине сбил 75-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу на улице Карбышева, напротив дома № 37. Пенсионерку доставили в медучреждение.

В Дзержинском районе Волгограда на бульваре 30-летия Победы водитель «Лады Весты» сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. ДТП случилось в 18:20 возле дома № 50.

Еще один пешеход пострадал во Фроловском районе. В 18:30 возле дома № 212 в хуторе Терновка автомобиль «Лада Гранта» сбил 19-летнего парня, который шел в попутном направлении.

В селе Дворянском Камышинского района столкнулись мотоцикл «Минск-94» и «Лада Веста». Мотоциклом управлял 22-летний водитель. Медики осмотрели его на месте.

В Даниловском районе 20-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением на улице Строительной. Машина столкнулась с «Рено Логаном», после чего съехала в кювет. В больницу доставили 15-летнего пассажира «Приоры».

Ранее сообщалось о смертельном ДТП у Иловли.