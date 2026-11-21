Жителям Волгоградской области необходимо оставаться в укрытиях до официальной отмены ракетной опасности. Соответствующий сигнал объявила РСЧС 21 ноября 2026 года в 10:53.

Перед тем как покинуть помещение, рекомендуется перекрыть газ, отключить воду и электричество. В качестве укрытия следует выбрать специально оборудованное безопасное место. Если поблизости его нет, можно спуститься в подвал, погреб или подземный паркинг.

При себе желательно иметь документы, запас питьевой воды, теплые вещи и необходимые лекарства.

Во время действия сигнала нельзя находиться на открытой местности. Также следует отойти от окон и отказаться от использования лифта.

Покидать укрытие можно только после официальной отмены ракетной опасности. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.