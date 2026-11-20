Почти 100 тысяч рублей взыскали со счета участника СВО в Волгограде, пока он находился на военной службе. После обращения мужчины прокуратура добилась отмены судебных приказов, на основании которых приставы списали деньги и арестовали его банковский счет.

Нарушения выявила прокуратура Тракторозаводского района. Выяснилось, что с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года, в период участия мужчины в специальной военной операции, суд вынес в отношении него несколько приказов о взыскании задолженности.

На их основании судебные приставы списали со счета около 100 тысяч рублей и наложили на него арест.

При этом закон запрещает взыскивать денежные средства, полученные гражданами в связи с участием в СВО.

После вмешательства прокуратуры суд отменил судебные приказы на общую сумму около 100 тысяч рублей.

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