Бывший глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель снова стал участником судебного процесса. На этот раз речь идёт о гражданском иске родственников Александра Переярина — сотрудника райадминистрации, погибшего при тушении ландшафтного пожара в 2022 году.

Родные экс-начальника отдела ГО и ЧС настаивают на взыскании морального ущерба с экс-чиновника, который отправил его на место происшествия. Ранее суд вынес ему условный приговор, признав виновным в превышении должностных полномочий.

По данным v102.ru, сумма заявленных требований составляет по три миллиона рублей в пользу каждой из двоих дочерей Переярина.

Первое заседание состоялось 16 ноября. Выступления родных погибшего были эмоциональными, они вспомнили трагические события, во время которого они потеряли сына и отца. Мама Переярина заметила, что не стала бы настаивать на компенсации морального вреда, если бы экс-глава попросил у них прощения.

Гель выступать не стал, его адвокат сказал, что он и его подзащитный совсем недавно узнали о гражданском иске, действующий райглава Олег Попов не озвучил позицию райадминистрации. Заседание продолжится 2 декабря.

Ранее кассационный суд подтвердил решение по павильонам в Волгограде.