Четвёртый кассационный суд (4-й КСОЮ) поставил точку в споре администрации Волгограда с владелицей трёх торговых павильонов. Женщине принадлежали три объекта площадью около 50 квадратов каждый. Они стояли на двух участках, которые раньше давали ей в аренду под временные павильоны.

Срок аренды закончился, и в феврале 2024 года мэрия потребовала убрать точки. Выяснилось, что по признакам павильоны являются капитальными строениями. Администрация обратилась в суд и потребовала признать право собственности ответчицы на павильоны отсутствующим, освободить участки и привести территорию в порядок.

Кировский райсуд удовлетворил иск частично: он обязал женщину за свой счёт убрать павильоны и восстановить территорию общего пользования. В требовании признать право собственности отсутствующим суд отказал: такой способ защиты исключительный, применяется владеющим собственником к невладеющему, а администрация собственником павильонов не является. Апелляция решение поддержала.

В кассации заявительница просила отменить судебные акты, но безуспешно: решение райсуда и апелляционное определение оставлены без изменения, жалоба — без удовлетворения, сообщает пресс-служба 4-го КСОЮ.

Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего коммерческого директора «АТК-Юг», с которого взыскали в доход государства 3,8 млн рублей.