Заслуженный врач РСФСР Раиса Соломахина скончалась в Волгограде на 93-м году жизни. Раиса Николаевна — почётный житель Красноармейского района, более 20 лет она занимала ключевые посты в медицинской отрасли юга областного центра.

Уроженка Воронежской области окончила Свердловский мединститут. Вместе с супругом Анатолием Соломахиным её распределили в Красноармейский район Сталинграда. С ним была связана вся их дальнейшая жизнь, сообщают в облздраве.

С 1958 года Раиса Соломахина была врачом по социальной гигиене Красноармейской санэпидстанции, с 1962-го она возглавила эту организацию, а в 1972-м — районный отдел здравоохранения. Её помнят и как депутата Красноармейского райисполкома.

За достойную работу Раису Николаевну отметили почетными званиями «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач РСФСР».

«Комитет здравоохранения Волгоградской области выражает искренние соболезнования родным и близким Раисы Николаевны», — говорится в некрологе.

Ранее соообщалось, что в Волгограде умер режиссёр Борис Естрин.