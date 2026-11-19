Ракетную опасность объявили в Волгоградской области в 14:02 19 ноября.

Жителей предупредили о необходимости отключить газ, воду, электричество и порекомендовали спуститься в ближайшее укрытие.

Укрыться также можно в подвале или погребе частного дома, а в Волгограде — в подземных паркингах и на станциях метротрама.

Тем, кто находится дома, советуют взять с собой документы и необходимы лекарства, питьё и тёплую одежду.

«Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности», — говорится в сообщении РСЧС.

Накануне в Волгограде простились с жертвами атаки БПЛА в ночь на 13 ноября.