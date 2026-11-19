Пропавшую маму двоих сыновей, чьё тело нашли под листьями и ветками у пятиэтажки на улице Таращанцев, могли выбросить из окна в Волгограде. Это одна из версий случившегося с Еленой Пошадской (Рогачёвой), которую озвучил канал «База».

Женщина пропала 1 ноября, её поиски вели полицейские и волонтёры. Обнаружили тело волгоградки только 17-го числа во дворе дома, где оно пролежало несколько дней, закрытое срезанными ветвями деревьев.

От места страшной находки до её дома в Тракторозаводском районе около двух километров. Что она делала доме на Таращанцев, 63, в соседнем Краснооктябрьском районе, неизвестно. Тело нашёл мужчина, внимание которого привлекла куча веток. Эксперты зафиксировали у несчастной множественные переломы рёбер и позвоночника. Предположительно, она упала с высоты третьего-четвёртого этажа.

Ранее тело мужчины на дереве обнаружили дети в Волжском на улице Карбышева.