Жители города Фролово Волгоградской области поделились накануне вечером кадрами, на которые попала потасовка росгвардейцев с горожанами. По словам местных жителей, сотрудников силового ведомства вызвали на место происшествия работники магазина, специализирующегося на торговле спиртным.

В кадре росгвардеец сидит верхом на мужчине, прижатом к земле, другой пытается угомонить его приятеля, который намеревается прийти на выручку своему другу.

Из видео, которым поделился канал «Фролово 34 rus», сложно понять, в чём суть конфликта, речь участников неразборчива: «Руку давай закрути, руку просто, руку», «Стой, отойди подальше», «Сколько? Сколько времени? Сколько? Сколько? Да мне ***, сяду — значит сяду», «Андрюш, вставай! Андрюш, давай!», — дальше следуют исключительно нецензурные выражения

Получить объяснение происходящему в волгоградском управлении Росгвардии РФ vlg.aif.ru не удалось: пресс-служба ведомства недоступна для комментариев.

Ранее росгвардейцы помогли полиции задержать подрядчика , не достроившего поликлинику в Камышине.