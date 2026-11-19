В Волгоградской области отменили ракетную опасность. Сообщение поступило жителям региона 19 ноября в 14:41.

Об угрозе атаки ракет ВСУ стало известно в 14:02. Волгоградцам порекомендовали укрыться от возможной опасности в укрытиях или заглублённых помещениях. В тревоге жители региона провели почти 40 минут.

В региональном главке МЧС напоминают, что в такое время нельзя пользоваться лифтами и следует избегать открытой местности.

Ранее Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских дронов, погибли люди.