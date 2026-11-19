В Волгограде четырёхлетняя девочка получила травму в семейном парке развлечений — она упала на мокром кафельном полу в зоне питьевого фонтана. Из-за падения ребёнку пришлось удалить зуб. Девочка пережила боль и стресс, её мать обратилась в суд за компенсацией.

Советский районный суд Волгограда в иске отказал. Среди доводов ответчика было то, что за ребёнком недостаточно следили сопровождавшие её взрослые. Прокуратура, выступившая в защиту прав ребёнка, с этим не согласилась. Надзорное ведомство обжаловало отказ.

Волгоградский областной суд поддержал прокуратуру, удовлетворил иск и постановил выплатить ребёнку 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Волгограде завод выплатит 1,45 млн рублей за травму работника.