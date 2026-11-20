Мировой судья обязал компанию, оказывающую ритуальные услуги, переделать облицовку места захоронения из-за нарушения условий договора. Услугу заказала жительница Волгограда Лариса М., чтобы облагородить место, где похоронена её мать. Договор с компанией по изготовлению памятников она заключила 10 ноября 2025 года и в тот же день полностью оплатила работы — 31 360 рублей

По условиям договора на участке должна была появиться пешеходная дорожка. Женщина собиралась присутствовать при выполнении и принять результат по акту. Однако работники ООО ПП «Атлант» начали работы без предупреждения. Приехав на кладбище, волгоградка увидела вместо дорожки подиум, который закрыл мраморную плитку надмогильного сооружения.

Заказчик потребовала переложить плитку при ней. Компания требование не выполнила. Лариса М. обратилась с иском в суд. ООО ПП «Атлант» обязали за свой счет демонтировать уложенную тротуарную плитку и выполнить облицовочные работы в соответствии с условиями договора в присутствии истицы.

Также в пользу волгоградки взысканы неустойка в размере 31 360 рублей, компенсация морального вреда в сумме 1 000 рублей и штраф — 16 180 рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, на какие услуги чаще всего жалуются волгоградцы.