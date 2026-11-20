В Волгограде прошла 43-я конференция реготделения «Единой России». Её члены единогласно подтвердили полномочия секретаря реготделения губернатора Андрея Бочарова. В этом качестве он объявил о старте нового проекта, связанного с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитетов области.

Деньги на реализацию партпроекта будут выделены из регионального бюджета — из расчета за три года начиная с 2027-го на каждое муниципальное образование не менее 200 млн рублей.

Координировать проект будут Александр Блошкин, Михаил Струк и Геннадий Шевцов.

Бочаров также отметил, что ключевой задачей для всех структур и органов власти остается всесторонняя поддержка и содействие главе государства Владимиру Путину и ВС РФ в решении задач спецоперации, соцподдержка участников СВО и членов их семей.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета Волгоградской области составит 6,9 млрд рублей в 2027 году.