Два человека получили травмы в авариях, которые произошли за минувшие сутки в Волгоградской области. Оба пострадавших - водители легковых автомобилей. Их доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщили в региональной полиции.

Первое ДТП случилось 19 ноября 2026 года в Среднеахтубинском районе около 07:50. На улице Ленина, напротив дома № 229, 34-летняя женщина за рулем Hyundai при проезде нерегулируемого перекрестка двигалась по второстепенной дороге и не уступила путь Lada Granta. Машины столкнулись, травмы получил 34-летний водитель отечественного автомобиля.

Еще одна авария произошла в Калачевском районе в 15:50. На 103-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский 52-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль задел грузовик Sitrak с полуприцепом. В результате столкновения травмы получил водитель легковой машины.

Обстоятельства обоих происшествий уточняются.

Ранее сообщалось о ДТП у Иловли, в котором пострадали дети.