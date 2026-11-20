Фроловский горсуд защитил средства жительницы Волгоградской области Екатерины П. Фроловчанка выплатила кредит ещё в 2022 году, но банк попытался взыскать эти деньги снова.

Долг перед банком у Екатерины действительно был: в июне 2020 года суд постановил взыскать с женщины 312 682 рубля по кредиту. В июле ей выдали исполнительный лист, в сентябре 2022-го приставы закрыли производство в связи с тем, что долг был полностью погашен.

В мае 2023-го банк-кредитор прекратил своё существование, присоединившись к другому, который в свою очередь в апреле 2025-го сменил название. А затем обратился в суд с заявлением о правопреемстве и потребовал восстановить срок для предъявления исполнительного документа, пытаясь вновь запустить взыскание по уже закрытому делу.

Фроловский горсуд изучил обстоятельства дела и напомнил банкирам, что правопреемство возможно только по неисполненным судебным актам. Поскольку заёмщица расплатилась с долгом ещё до реорганизации банка, оснований для передачи прав и восстановления срока нет, поясняют в пресс-службе суда.

В требованиях банка отказано, но его представители ещё могут оспорить определение суда — оно не вступило в законную силу.

Ранее приставы вынудили волгоградца закрыть кредит арестом его машин.