Камышинские спасатели обнаружили ценную улику на дне пруда Чистый. Ранее с заявкой к ним обратились полицейские Котовского района, которые расследуют тяжкое преступление.

На основании заявки специалисты Камышинского поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области провели поисковые работы и предоставили правоохранителям вещественное доказательство. По данным v1.ru, это был нож со следами крови, которым несколько дней назад убили человека.

Тело 64-летнего мужчины обнаружили на берегу пруда с ножевыми ранениями. Не исключено, что на него напал приятель, с которым они вместе отдыхали тем вечером. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что соцработник устроила погост на огороде: она тайно хоронила своих подопечных на участке за собственным домом.