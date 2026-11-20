Волгоградская область вошла в число регионов, над которыми ночью работали силы ПВО. По данным Минобороны России, всего за ночь уничтожили 310 беспилотников.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Также беспилотники уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей.

О последствиях работы ПВО в Волгоградской области Минобороны не сообщило.

Ранее сообщалось о ракетной опасности в Волгограде , она длилась менее часа.