Волгоградская область вошла в число регионов, над которыми ночью работали силы ПВО. По данным Минобороны России, всего за ночь уничтожили 310 беспилотников.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Также беспилотники уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей.
О последствиях работы ПВО в Волгоградской области Минобороны не сообщило.
Ранее сообщалось о ракетной опасности в Волгограде, она длилась менее часа.