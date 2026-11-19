В Волгограде у подножия Мамаева кургана открыли обновлённую мемориальную композицию на входной площади. Церемония прошла в 84-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В гранитные тумбы вернули капсулы с землёй городов-героев.

Пока шла реставрация, капсулы хранили в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва». Теперь их снова установили на исторические места. Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к каждой тумбе.

Теперь у подножия главной высоты России снова стоят в одном строю Москва, Ленинград, Киев, Керчь, Минск, Мурманск, Новороссийск, Севастополь, Одесса, Тула, Смоленск и Брестская крепость. Рядом — Калач-на-Дону и другие населённые пункты, которым присвоено звание «Рубеж Сталинградской доблести», а также легендарный Сталинград.

После церемонии по площади прошли военнослужащие Роты почётного караула. Бочаров вместе с участниками поднялся на Мамаев курган, почтил память защитников Отечества у Вечного огня и возложил цветы к могилам Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, Неизвестного Солдата и Малой братской могиле.

Реставрация тумб стала последним этапом обновления мемориального ансамбля входной площади. В 2024 году здесь отремонтировали основание, переложили ступени и заменили гранитное покрытие пешеходных зон. В 2025-м открыли новую мемориальную зону слева от центральной лестницы, а в мае 2026 года её дополнили тумбами новых «Рубежей Сталинградской доблести».

Накануне губернатор Волгоградской области встретился с послом Беларуси в России.