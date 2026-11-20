Писатель Александр Бессонов рассказал о необычном опыте поездки из аэропорта Волгограда. По его словам, около 20 минут приложение не могло закрепить за ним водителя - назначенные машины постоянно менялись. В итоге добраться до гостиницы на такси ему предложили за 1700 рублей.

Бессонов приехал в город на творческий вечер в Царицынской опере. Он решил отказаться от дорогой поездки и воспользовался автобусом, который стоял у аэропорта. Проезд обошелся в 30 рублей, а маршрут позволил доехать до центра.

«Вышел из аэропорта. Там автобус. 30 рублей», - рассказал писатель.

Он также отметил, что история с такси не испортила его впечатления от Волгограда и местных жителей. В городе Бессонов побывал уже в четвертый раз. - пишет v1.ru.

Писатель известен книгами «Старшая по подъезду», «Чарли 2.0», «Добрее» и «Мадам». В 2020 году он победил на фестивале «БеспринцЫпные чтения».

Ранее волгоградцы возмутились ростом цен на проезд в маршрутке.