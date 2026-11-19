Управление капитального строительства Волгоградской области ищет подрядчика, который согласится завершить работы на долгострое в городе Камышине. Речь идёт о поликлинике в городе Камышине, возвести которую застройщик должен был в декабре 2025 года, но с взятыми на себя обязательствами не справился. Договор был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

Из казны региона на эти цели выделяется 657 млн 279 тысяч 716,75 рубля, говорится в карточке на портале ЕИС «Закупки». Об открытом конкурсе было объявлено 18 ноября. Заявки от компаний принимаются до 4 декабря. Срок сдачи здания в эксплуатацию — 20 октября 2027 года.

Медучреждение войдёт в состав Камышинской городской больницы № 1. В пятиэтажном здании должны разместиться служба неотложной помощи, терапевтическое отделение и диагностические кабинеты с современным оборудованием.

Ранее генподрядчиком выступала компания «Трест 7» из города Энгельса Саратовской области. 27 октября её главу Алексея Кузнецова задержали по подозрению в хищении 38 млн рублей. В ноябре ему вынес приговор Энгельсский райсуд по ряду экономических статей, в числе которых — уклонение от налогов, отмывание денег и покушение на мошенничество. Он приговорён к четырём годам лишения свободы и штрафу.

Ранее застройщика детской поликлиники в Волжском, который также сорвал сроки строительства, попросили покинуть площадку.