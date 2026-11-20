В Волгограде открыли мемориальную доску Сергею Симонову. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

С 2018 года Сергей Симонов работал в стрелковой команде станции имени Максима Горького. В 2022 году его мобилизовали. В октябре 2025 года его жизнь мужчины оборвалась. За проявленные мужество и героизм волгоградца наградили медалью Жукова.

Память погибшего увековечили в отряде ведомственной охраны Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России. На церемонии присутствовали его родители. Они открыли мемориальную доску. Присутствующие возложили цветы и почтили память волгоградца минутой молчания.

Ранее в станице Усть-Хопёрской Серафимовичского района разгорелся скандал из-за памятника бойцам СВО.