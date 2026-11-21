О гибели Олега Валентиновича Сытника при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции сообщила администрация Жирновского района Волгоградской области.

Олег Сытник родился 1 июля 1971 года, был уроженцем станицы Скряговки. Он служил гвардии младшим сержантом, занимал должность наводчика в воинской части 71443.

В администрации района отметили, что военнослужащий добросовестно выполнял свои обязанности и оставался верен воинской присяге.

Прощание с Олегом Сытником пройдет 22 ноября в 11:00 на центральной площади рабочего поселка Красный Яр, у мемориала.

Ранее в Волгограде простились с жертвами атаки БПЛА.