Последствия непогоды волгоградцы фиксируют на видео и публикуют в социальных сетях. Сильный ветер начался на рассвете сегодня, 21 ноября 2026 года, и продолжает создавать проблемы в разных частях города.

В Советском и Дзержинском районах горожане сообщают о падении крупных ветвей и деревьев на дороги и припаркованные автомобили. Еще один инцидент произошел на улице Пархоменко в центре Волгограда. Там сломалось сухое дерево, однако припаркованную рядом иномарку спасло соседнее дерево, принявшее на себя удар.

В Красноармейском районе жители нескольких домов остались без электричества. По словам горожан, аварийная служба сообщила об обрыве проводов и устранении повреждения.

Синоптики предупреждали о сильном ветре заранее. Причиной непогоды стал атлантический циклон и прохождение связанных с ним атмосферных фронтов.

По прогнозам, скорость ветра в отдельных районах Волгоградской области достигает23 метров в секунду.

Ранее сообщалось о желтом уровне погодной опасности в регионе.