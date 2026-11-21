Российские провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и другие услуги связи. В среднем тарифы могут вырасти на 10-15%, а у отдельных операторов повышение уже достигло 15%.

Дом.ру с 1 января увеличит стоимость домашнего интернета, телевидения, телефонии и видеонаблюдения. Точные новые цены компания обещает сообщить клиентам отдельно. Один из абонентов сообщил о повышении тарифа на 15% — с 860 до 1000 рублей в месяц.

«Ростелеком» предупредил часть клиентов о повышении платы на 5-6%. В компании объяснили изменение тарифов ростом затрат на оборудование, обслуживание сетей и увеличение интернет-трафика. При этом оператор отметил, что индексация архивных тарифов в декабре в среднем не превышала 30 рублей.

Провайдеры связывают подорожание с необходимостью модернизировать инфраструктуру и закупать оборудование. ФАС заявила, что проверит экономическую обоснованность повышения, если поступят обращения от пользователей, — пишут «Известия».

Ранее волгоградцы не раз оставались без интернета и связи.