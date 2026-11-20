Необычно крупную и яркую Луну смогут увидеть жители Волгоградской области вечером 24 ноября 2026 года. В этот день произойдет Бобровое суперлуние: спутник Земли приблизится к нашей планете на расстояние около 360 768 километров. Это почти на 24 тысячи километров меньше среднего расстояния.

Точная фаза полнолуния наступит в 17:54 по московскому времени. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров пояснил, что у горизонта Луна может казаться особенно большой и приобретать желтовато-оранжевый оттенок. Это связано с особенностями человеческого восприятия и прохождением света через атмосферу.

Название ноябрьского полнолуния пришло из традиций коренных народов Северной Америки. В это время бобры готовились к зиме, укрепляли жилища и делали запасы. В Европе явление называли Морозной Луной, а в славянской традиции встречалось название «Белая Луна», - пишет РГ.

Для наблюдения не понадобятся телескопы. Лучше выбрать место с открытым горизонтом подальше от яркого освещения города.

Следующие суперлуния ожидаются в декабре 2026 года и январе 2027-го.

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