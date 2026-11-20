В Иловлинском районе Волгоградской области появился геоглиф из крымских сосен. Его высадили участники завершающего в текущем году мероприятия Всероссийской акции «Сохраним лес».

На создание масштабного рисунка, по данным облкомприроды, ушло 20 тысяч саженцев. К созданию ландшафтного рисунка из деревьев присоединились замгубернатора Волгоградской области Екатерина Кульгуськина, представители Экосовета при областной Думе, специалисты Центра защиты леса, Иловлинского лесничества и Института агроэкологии РАН.

Рисунок геоглифа представляет собой цифры 185 – именно такой юбилей в текущем году празднует Сбербанк. Такое решение было принято, как дань памяти о вкладе в сохранение и восстановление лесов Волгоградской области.

«Хорошие сосны! Сажала дома, потом соседям раздавала в добрые руки. Очень хорошая приживаемость. Только обрабатывать нужно от вредителей», – отзывается о выборе сеянцев волгоградка Мара Марина.