В Волгограде 21 и 22 ноября 2026 года воздух прогреется до +10 градусов, однако солнце в эти выходные горожане вряд ли увидят.

По прогнозу сервиса "Яндекс.Погода", оба дня будут пасмурными, а в воскресенье к облачности добавится дождь.

В субботу, 21 ноября, осадков не ожидается. Утром и днем температура составит около +10 градусов, к вечеру похолодает до +8, а ночью - до +6. Ветер будет юго-западным, днем сменится на западный. Порывы могут достигать 9 м/с.

В воскресенье, 22 ноября, утром термометры покажут +6 градусов, днем воздух прогреется до +10. Вечером температура опустится до +7, ночью - до +6. Ветер ожидается юго-западный, утром и днем - южный, с порывами до 4 м/с.

По данным сервиса, теплая погода в эти дни ожидается также в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Самыми холодными выходные станут в Красноярске, где средняя температура составит около -6 градусов.

Ранее неравнодушные волгоградцы спасли котенка.