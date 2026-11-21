В Волгоградской области продолжают обеспечивать АЗС топливом. По данным облпромторга, обстановка на региональном топливном рынке остается стабильной.

Утром 21 ноября 2026 года ведомство сообщило, что за предыдущие пять дней существенных изменений в ситуации не произошло. Поставки нефтепродуктов на автозаправочные станции продолжаются.

За состоянием рынка специалисты следят в постоянном режиме. Мониторинг позволяет оперативно реагировать в случае изменения ситуации с обеспечением АЗС топливом.

Ранее облпромторг сообщал о стабилизации спроса на топливо в регионе.