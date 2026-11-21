Волгоградская область оказалась в зоне действия желтого уровня погодной опасности. Синоптики выпустили предупреждение сразу о двух метеорологических явлениях - сильном ветре и тумане.

На 21 ноября 2026 года объявлено штормовое предупреждение: скорость порывов ветра местами составит 15-20 метров в секунду. Ограничение по времени его действия установлено до 18:00.

Еще одно предупреждение касается ухудшения видимости. В отдельных районах региона туман ожидается в ночные и утренние часы. По прогнозам специалистов, такие условия могут сохраняться до 12:00 23 ноября.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость с учетом дорожной обстановки и пользоваться противотуманными фарами. Пешеходам и водителям также советуют не приближаться к деревьям, рекламным конструкциям и другим потенциально опасным объектам, которые могут пострадать от сильных порывов ветра.

Вместе с тем в Волгограде на выходных, 21 и 22 ноября, ожидается теплая погода.

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