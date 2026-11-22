Волгоградцам показали аэрофотоснимок города времен Сталинградской битвы. Кадры, сделанные в августе 1942 года, позволяют увидеть, как выглядел город в разгар сражений, и сравнить очертания знакомых мест с современностью.

Как отмечают исследователи архивных материалов, главным ориентиром на снимке остается Свято-Духов монастырь на современной улице Рокоссовского. На фото обитель предстает в своем почти дореволюционном облике — сегодня от исторического комплекса остались лишь фрагменты стен, хотя сам монастырь восстановлен и действует, — делятся в администрации Волгограда.

В центре кадра расположен «Третий дом советов» — здание в форме буквы «Е», построенное в 1930-х годах. По данным краеведов, до войны в нем находились жилые помещения и административные службы. В период оккупации здесь размещалась немецкая комендатура, а на площади 8 Марта (ныне сквер) врагом проводились расстрелы мирных жителей. В послевоенные годы здание снесли.

Еще один узнаваемый объект на архивном кадре — школа № 11, выполненная в стиле постконструктивизма. Как уточнили специалисты, в августе 1942 года в ее стенах базировался штаб 8-й воздушной армии, и учебное заведение продолжает работать там до сих пор. Изменилась и уличная сеть: овраг, который когда-то пересекал улицу Чапаева, засыпали. Теперь на его месте проложена дорога, соединяющая проспект Маршала Жукова и улицу Рокоссовского.

Ранее краевед показал дом штаба Врангеля в Волгограде.