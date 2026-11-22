Волгоградцев предупредили о новой схеме мошенников: аферисты открывают магазины-однодневки с огромными скидками на подарки ко Дню матери, который в 2026 году отмечается 29 ноября, чтобы украсть деньги и личные данные граждан.

Как рассказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров, аферисты рассылают поддельные письма с предложениями акций к празднику. На уловки попадаются те, кто ищет недорогие букеты, парфюмерию, домашний текстиль или технику. Ссылка ведет на фальшивый сайт, где жертву торопят оплатить покупку целиком и просят ввести собственные данные, а также сведения о маме, включая адрес доставки. После получения денег и информации «чудо-магазин» мгновенно испаряется.

Вторая приманка — поддельные уведомления от имени крупных маркетплейсов. Женщинам с детьми до 18 лет обещают скидку от 25 до 50% на весь чек, если они нажмут кнопку «Применить купон». Однако ведет она прямиком на фишинговый ресурс, где персональные данные попадают в руки злоумышленников.

Чтобы не наткнуться на однодневку, Машаров рекомендует перед онлайн-заказом внимательно изучить сайт магазина и почитать отзывы о нем. Аферисты рассчитывают на невнимательность и желание сэкономить, поэтому спешка при оформлении покупок в праздничные дни — главный враг.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о «выплатах» для волгоградцев от имени Центра занятости, которые использовали мошенники.