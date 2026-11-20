Семь лет колонии получил житель Волгограда, который организовал запрещенное ЛГБТ*-сообщество в интернете и собирал деньги на его развитие. Еще троих участников группы также признали виновными. Приговор вынес Советский районный суд.

По материалам дела, в 2023 году мужчина создал страницу и открытое сообщество во «ВКонтакте». После признания ЛГБТ*-движения экстремистским в России он продолжил его деятельность. Администратор опубликовал 67 постов с фотографиями и видеозаписями, создал закрытый чат и разместил ссылку на электронный кошелек для сбора пожертвований.

В 2024 году к сообществу присоединились еще трое мужчин из других регионов. Двое создавали собственные материалы порнографического характера, третий искал фото и видео для публикации. Контент размещал администратор группы.

Организатора приговорили к семи годам колонии общего режима. Остальные получили 2 года 6 месяцев и 2 года лишения свободы, а также 2 года 2 месяца колонии.

Всем четверым запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов на срок от полутора до четырех лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

* - ЛГБТ - Верховный суд РФ признал международное общественное движение экстремистским.

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