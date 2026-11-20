В Жирновском районе Волгоградской области полицейские раскрыли кражу трактора у местного сельхозпредприятия. Подозреваемый задержан, техника изъята и возвращена владельцу, сообщает ГУ МВД России по региону.

О пропаже заявил представитель предприятия. С его слов, ночью неизвестный пробрался на территорию, разбил стекло кабины и угнал трактор, который оценили более чем в два миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что технику перегнали в отдаленный поселок района и спрятали, планируя продать. Вскоре задержали подозреваемого — 63-летнего неработающего жителя Камышина, ранее уже имевшего проблемы с законом.

Мужчина признал вину. Трактор вернули законному владельцу. Следователь возбудил дело о краже в особо крупном размере, задержанный находится под стражей.