В Волжском Волгоградской области 25-летнего местного жителя задержали после попытки забрать наркотики из тайника. При нем полицейские обнаружили сверток с мефедроном массой 1,492 грамма.
По данным полиции, мужчина договорился о покупке запрещенного вещества с неизвестным лицом через теневой сегмент Интернета. Получить заказ он должен был из заранее оборудованного тайника.
Экспертиза подтвердила, что в свертке находился мефедрон. Задержанный объяснил, что приобрел наркотик для личного употребления и не собирался его продавать.
В отношении 25-летнего волжанина возбудили уголовное дело о покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.
Максимальное наказание за это - до 10 лет лишения свободы.
Ранее был задержан иностранец с наркотиками, ему грозит до 20 лет.