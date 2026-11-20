В Волжском Волгоградской области 25-летнего местного жителя задержали после попытки забрать наркотики из тайника. При нем полицейские обнаружили сверток с мефедроном массой 1,492 грамма.

По данным полиции, мужчина договорился о покупке запрещенного вещества с неизвестным лицом через теневой сегмент Интернета. Получить заказ он должен был из заранее оборудованного тайника.

Экспертиза подтвердила, что в свертке находился мефедрон. Задержанный объяснил, что приобрел наркотик для личного употребления и не собирался его продавать.

В отношении 25-летнего волжанина возбудили уголовное дело о покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.

Максимальное наказание за это - до 10 лет лишения свободы.

Ранее был задержан иностранец с наркотиками, ему грозит до 20 лет.