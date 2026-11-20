Районный суд Котово Волгоградской области отправил под стражу 68-летнего местного жителя Геннадия, подозреваемого в убийстве приятеля. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 16 ноября на берегу пруда неподалеку от Котово.

По версии следствия, во время совместной рыбалки, сопровождавшейся распитием горячительных напитков, между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый нанес оппоненту не менее шести ударов его же ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

17 ноября подозреваемого задержали сотрудники территориального отдела полиции при участии регионального управления СКР. А 19 ноября стало известно, что суд избрал подозреваемому в качестве меры пресечения – содержание под стражей. В СИЗО пенсионер пробудет как минимум до 17 января. Сам он при этом свою вину не признает.