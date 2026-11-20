Детская банковская карта может стать инструментом мошенников, если подросток согласится на сомнительную подработку. За передачу карты или обналичивание чужих денег ему может грозить уголовная ответственность с 16 лет. Эксперты «РГ» рассказали, как оформить банковские продукты на ребенка и защитить семейные накопления.

С шести лет детям доступны дополнительные карты к родительскому счету. Взрослые могут видеть операции, устанавливать дневные и месячные лимиты, блокировать отдельные категории покупок и запрещать снятие наличных.

С 14 лет подросток вправе открыть собственную дебетовую карту с письменного согласия родителей. Такое же согласие необходимо для самостоятельного открытия счета или вклада. Кредитные карты несовершеннолетним не выдают.

С 1 июля 2026 года родители получили право запрашивать в банках сведения об операциях и остатках на счетах детей от 14 до 18 лет. Это касается информации о деньгах, но не дает взрослым права распоряжаться ими.

Главная опасность — дропперство. Мошенники предлагают школьникам вознаграждение за передачу карты или снятие наличных, используя их счета для перевода украденных денег. Эксперты советуют никогда не сообщать посторонним коды из СМС, не отдавать карты и не соглашаться оформлять счета для чужих людей.

Для дополнительной защиты специалисты рекомендуют завести ребенку отдельный счет в другом банке, установить лимиты и уведомления о платежах. При подозрительной операции карту нужно немедленно заблокировать.

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