В Новониколаевском районе Волгоградской области суд отправил под административный арест мужчину, который повредил стёкла в банке и библиотеке, а затем попытался скрыться от полиции на машине.

История произошла 18 ноября. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители, проверяя сообщение, подъехали к дому подозреваемого на улице Красноармейской в райцентре.

Туда же приехал мужчина на своём автомобиле. Стражи закона представились Ивану Ю., объяснили причину визита и попросили выйти из машины и показать документы, сообщает пресс-служба Новониколаевского райсуда. Но вместо этого он завёл двигатель и попытался уехать. Полицейским пришлось догонять водителя и задерживать.

В суде мужчина признал вину. Он раскаялся и объяснил, что не подчинился требованиям представителей закона, потому что не хотел нести ответственность. Суд учёл все обстоятельства происшествия и приняли во внимание, что у Ивана Ю. нет постоянной работы. А потому решил, что назначить в качестве наказания не штраф или обязательные работы, а административный арест на семь суток.

Постановление пока не вступило в силу, его можно обжаловать.

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