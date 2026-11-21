В Волгоградской области в полицию обратилась 60-летняя жительница Волжского. Женщина сообщила о пропаже вещей у своего несовершеннолетнего внука, которая произошла в сентябре этого года.

Подросток потерял сознание возле дома. Пока ребенок находился без сознания, неизвестный забрал его сумку. В ней лежал мобильный телефон стоимостью 37 тысяч рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался 19-летний житель города. Во время допроса молодой человек признался в краже.

Как выяснили сотрудники МВД, телефон он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении волжанина возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.

Ранее волгоградец украл с найденного телефона 60 тысяч.