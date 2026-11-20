Более 350 тысяч рублей потерял житель Волгоградской области, пытаясь вернуть возлюбленную с помощью магии. Деньги за обещанную помощь он переводил мошеннице на протяжении года. Подозреваемую задержали в Москве. Ей оказалась 75-летняя местная жительница.

Как сообщили в волгоградской полиции, 56-летний мужчина из Среднеахтубинского района нашел в социальной сети объявление об оказании магических услуг. Женщина обещала помочь восстановить отношения с любимой.

Заинтересовавшись предложением, мужчина связался с незнакомкой и неоднократно переводил деньги на указанные ею счета. Однако обещанного результата так и не дождался. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Оперативники установили личность предполагаемой мошенницы и задержали ее в Москве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Ее задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сейчас полицейские проверяют ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось о фальшивых сайтах с легким заработком, где обманывают волгоградцев.