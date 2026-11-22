В городе Новоаннинский Волгоградской области 23 ноября простятся с Виталием Сергеевичем Ворвулевым, погибшим в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции.

Виталий Ворвулев родился в 1985 году, а контракт заключил в феврале 2026-го. Как отмечают его сослуживцы, на службе он проявил себя стойким и мужественным бойцом. Близкие запомнят его как настоящего друга, хорошего товарища, заботливого отца и сына. У Виталия остались мама и сын, — сообщают в местном Telegram-канале.

Церемония прощания начнется в 9:00 по адресу: улица Пугачёвская, 173.

В 11:00 в молебном доме рядом со школой № 4 пройдет отпевание. Похороны состоятся в 12:00 на новом кладбище в Новоаннинском. После погребения, в 13:30, участники церемонии смогут почтить память героя на поминальном обеде в кафе «Валентина».

Ранее в Волгограде открыли мемориальную доску погибшему на СВО мобилизованному.