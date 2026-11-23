Вооружённые силы России нанесли минувшей ночью удары беспилотниками по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

По данным Минобороны РФ, поражена электроподстанция 330 кВ в городе Днепропетровске, которая обеспечивала деятельность предприятий военной промышленности Украины. Также разрушены объекты портовой инфраструктуры, которые доставляли имущество для ВСУ.

На переходе морем юго-западнее Одессы БПЛА РФ атаковали сухогруз, который перевозил грузы военного назначения. А Днепропетровской области в районе железнодорожной станции «Днепродзержинск» были поражены два локомотива — они также использовались в интересах перевозки вооружения и военной техники для Вооружённых сил Украины.

Также Минобороны России сообщает об уничтожении живой силы противника.

«Покатались — и хватит. Операторы БПЛА группировки „Восток“ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, уничтожив боевиков на квадроциклах и в опорниках», — пишут в МАХ-канале ведомства, сопровождая информацию видео.