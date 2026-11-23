В Первомайском райсуде Краснодара стартовал процесс о коррупции в Волгоградской мэрии. На скамье подсудимых — 12 человек. В их числе — бывшая руководитель департамента экономического развития и инвестиций горадминистрации Анна Елисеева и экс-гендиректор «Приволжтрансстроя» Александр Гаврюченков.

Первое судебное заседание было намечено на 15 сентября, однако оно не состоялось. Как подтвердила тогда vlg.aif.ru руководитель объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова, доставить к этому времени всю дюжину обвиняемых не получилось. В связи с этим процесс застопорился.

В числе тех, кто 23 ноября в 11:30 займёт судебную скамью, кроме чиновников и топ-менеджеров компаний-застройщиков также те, кто, по данным следствия, выступал в роли посредников при передаче взяток.

Анну Елисееву обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Остальных фигурантов — в даче и попытке дачи взяток.

Решение о том, что разбираться в деле со множеством подсудимых будут в Краснодарском крае, принял Верховный суд России — чтобы не допустить подозрений в предвзятости служителей Фемиды.